Iedereen paraat voor dreigende coronarellen

UPDATEDe rellen in Nederland houden ons nu al een kleine week in de ban. Vol verbijstering zagen we hoe herrieschoppers er in verschillende steden winkels leegplunderden en ramen aan diggelen sloegen. Maar de Vlaamse gemeenten laten zich niet verrassen. Alle losliggende straatstenen zijn verwijderd, winkelvitrines zijn dichtgetimmerd, het waterkanon staat klaar en de politie heeft extra manschappen opgevorderd: de lokale besturen en ordediensten zijn klaar, mocht het dit weekend ook in ons land tot rellen komen tijdens protesten tegen de coronamaatregelen.

De coronamaatregelen en bij uitbreiding de vervroegde avondklok zouden namelijk de aanleiding zijn voor de rellen. Al beweren sommige Nederlanders steevast dat het daar helemaal niets mee te maken heeft, dat het niet meer is dan “pure vernielzucht”.

Hoe dan ook, het tumult over de grens heeft een aantal Vlaamse jongeren geïnspireerd hetzelfde te doen. De voorbije dagen doken op sociale media verschillende oproepen op om dit weekend ook in ons land op straat te komen, uit protest tegen de coronamaatregelen. De initiatiefnemers deden daarbij geen enkele moeite om te verhullen waar het hen precies om te doen is: keet schoppen.

Quote Zij die van de situatie misbruik maken om rel te schoppen en de boel kort en klein te slaan, zullen worden vervolgd en gestraft Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld)

Zo roepen ze de deelnemers op om onder meer molotovcocktails en metalen stokken mee te brengen en zoveel mogelijk schade aan te richten. “Het centrum van Genk gaat dood!” En: “We gaan Turnhout op ze kanker kop zetten!” Ook in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Maasmechelen en Kortrijk werd opgeroepen tot amok. Heel wat Vlaamse stadsbesturen besloten dan ook niets aan het toeval over te laten en sturen zaterdagavond meerdere politiecombi’s de stad in.

Of er ook gehoor zal gegeven worden aan die oproepen, is koffiedik kijken. Maar de ordediensten nemen het zekere voor het onzekere. Zo riep de lokale politie overal extra manschappen op en zal ook de federale politie versterking leveren. Ze maken daarbij gebruik van bewakingscamera’s en drones, en ook het waterkanon staat klaar.

De burgemeester van Turnhout liet zijn stadsdiensten gisteren zelfs speciaal nog eens uitrijden om te controleren of er nergens nog losse straatstenen liggen, die door amokmakers gebruikt kunnen worden om naar de politie of winkeletalages te gooien. Ook de handelaars zelf namen maatregelen. Onder meer in Kortrijk, Turnhout, Maasmechelen en Gent timmerden winkeliers hun etalage preventief dicht met houten panelen om te vermijden dat hun zaak wordt geplunderd of kort en klein wordt geslagen.

Kortrijk en Menen

De politie kreeg deze week meerdere meldingen over plannen om in Kortrijk te betogen tegen de coronamaatregelen. De stad nam meteen het zekere voor het onzekere en liet weten dat de politie er vanavond in grote getale aanwezig zal zijn. Politiecombi’s van de lokale en de federale politie patrouilleren er sinds de vooravond al in en rond de winkelstraten. Vanop verschillende plaatsen in de stad houden ze de situatie nauwlettend in de gaten.

En met succes, want de politie heeft vernomen dat de relschoppers schrik zouden hebben om naar Kortrijk af te zakken. Alleen hebben ze het nu op een andere stad gemunt: Menen, dat zo’n vijftien kilometer verderop ligt. De burgemeester en politie zijn ook daar op de hoogte van de wissel en zijn voorbereid

In Maasmechelen werd een 17-jarige jongen opgepakt die maandag een molotovcocktail naar het huis van een oud-burgemeester gooide. Hij zit in een gesloten jeugdinstelling.

“Zij die van de situatie misbruik maken om rel te schoppen en de boel kort en klein te slaan, zullen worden vervolgd en gestraft”, zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Ze zullen de rekening gepresenteerd krijgen, en dat mag u letterlijk nemen.”

Oproepen tot geweld

Ook de mensen die via sociale media oproepen tot rellen, zijn strafbaar en riskeren gevangenisstraffen van zes maanden tot drie jaar. Zo riepen twee tieners van 14 en 15 jaar uit As eerder deze week op tot geweld in Genk. Via sociale media verspreidden ze een bericht met een duidelijke boodschap: iedereen moest op straat komen om zich te verzetten tegen de coronamaatregelen. In de oproepen was ook sprake van het doelbewust beschadigen van winkels en van openbare gebouwen in Genk. De twee zijn intussen gearresteerd en verhoord.

Ook in Gent arresteerde de politie een man van 18 jaar die via sociale media opriep tot chaos. Dat hij door een bericht in een Facebookgroep te plaatsen. Hij verwijderde de oproep, maar de politie kon hem toch vatten. Het parket tilt zwaar aan de feiten en besliste om de verdachte voor te leiden voor de onderzoeksrechter in Gent. Burgemeester Mathias De Clercq reageerde kordaat: “Oproepen tot geweld in onze stad mogen wij niet tolereren”.

Voorlopig verloopt alles rustig in de steden en is er nog geen sprake van rellen.

