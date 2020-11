Iedereen op wandel- of loopschoenen het bos in? Onderzoekers willen weten of u dat in coronatijd meer doet dan vroeger

Maar heeft wandelen nu definitief een plek verworven, sinds deze tweede coronagolf? Zijn we met z'n allen verknocht geraakt aan ‘slow sport’? Dat willen sportonderzoekers van de KU Leuven van u leren. “Loop of wandel jij wel eens, of juist niet? En waarom doe je dat dan liever alleen of net met iemand anders? Nam je ooit al deel aan Start to Run, een loopevenement of een ultraloop? Of geef je eerder de voorkeur aan je dagelijkse wandeling, een wandeltocht of een wandelvakantie? Doe je dat nu vaker dan vóór Covid-19?”, vraagt sportsocioloog Jeroen Scheerder zich af.