Iedereen krijgt vanaf 2022 postkantoor en bankautomaat in eigen gemeente

Elke Belg zal in de gemeente waarin die woont toegang hebben tot een postkantoor en een bankautomaat. Dat is een gevolg van de nieuwe beheersovereenkomst met bpost, waarvoor de federale ministerraad het licht op groen heeft gezet. Die loopt over de periode van 2022 tot en met 2026 en heeft "grote ambities op ecologisch en sociaal vlak", zegt bevoegd minister Petra De Sutter (Groen).

De beheersovereenkomst is een soort contract tussen de overheid en bpost. Het bevat een reeks doelstellingen die de regering het bedrijf oplegt, waar het dan een vergoeding voor krijgt. Zo besliste de regering het netwerk van 1.300 postkantoren en postpunten te behouden en moderniseren, naar de nieuwe noden en behoeftes van onze samenleving. "Zo zullen alle Belgen in hun gemeente gegarandeerd toegang hebben tot een postkantoor of bankautomaat", aldus minister De Sutter.

Financiële basisverrichtingen, zoals overschrijvingen, zullen nog steeds kunnen worden uitgevoerd in postkantoren en postpunten. Banken zullen de mogelijkheid hebben hun diensten in postkantoren aan te bieden. Bpost zal ten minste 350 bankautomaten en ten minste één automaat in gemeenten waar geen andere ATM (geldautomaat) beschikbaar is, ter beschikking stellen. Steden en gemeenten krijgen de mogelijkheid op eigen kosten de installatie van een extra automaat aan te vragen.

"Overheidsbedrijven hebben een voorbeeldfunctie, met name op het gebied van duurzaamheid, diversiteit en toegankelijkheid. Met dit beheerscontract verankeren en moderniseren wij heel wat diensten van bpost die van groot belang zijn voor onze samenleving", licht de Postminister toe. “Niemand mag uit de boot vallen, of het nu gaat om bijvoorbeeld de digitale kloof of de toegankelijkheid voor mensen met een handicap."

Digihubs

Zo zal tien procent van de postkantoren (65) gedurende een proefperiode van 2,5 jaar worden omgevormd tot digihubs of digitale loketten. Ze zullen met andere woorden digitale ondersteuning aanbieden aan mensen die digitaal kwetsbaar zijn en weinig digitale vaardigheden hebben. Die steun kan dienen om een dossier samen te stellen, een bezwaar te maken tegen een boete, een abonnement voor openbaar vervoer te vragen of andere handelingen waarvoor online-authenticatie vereist is.

Ook voorziet het zevende beheerscontract dat postkantoren op termijn toegankelijk moeten zijn voor mensen met een handicap. Sommige kantoren zullen daarvoor worden omgebouwd. In postkantoren waar dat niet kan, zullen er flexibele en ad hoc oplossingen worden aangeboden. Het bedrijf zal daarvoor een "disability coördinator" aanwerven en nauw samenwerken met organisaties die werken met personen met een handicap.

Sociale rol van de postbode

De overeenkomst erkent voorts de sociale rol van de postbode, met name ten aanzien van mensen die geïsoleerd of hulpbehoevend zijn, of het slachtoffer van de digitale kloof zijn. Zo zal bpost proactief blijven samenwerken met OCMW's of andere openbare instellingen om te helpen bij het identificeren van potentiële begunstigden van bepaalde diensten die hen kunnen helpen of om bepaalde positieve taken uit te voeren bij deze begunstigden thuis.

Bpost had al de doelstelling om zijn CO2-uitstoot tussen 2017 en 2030 met 20 procent te verminderen. "Wij zouden deze doelstelling minstens willen verdubbelen tot 40 procent, of zelfs 50 procent", luidt het. Daarnaast wordt het mogelijk voor elk deelmobiliteit- of openbaarvervoersbedrijf een beroep te doen op bpost om tickets aan te bieden via een fysiek kanaal.