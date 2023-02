Premier De Croo: ontruiming kraakpand Paleizen­straat "niet gelopen zoals het moet"

De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek gisteren is "niet gelopen zoals het moet". Dat zei premier Alexander De Croo (Open Vld) in de marge van de persconferentie na de Nationale Veiligheidsraad. Hij noemt het "niet het moment om met de vinger te wijzen", maar de ontruiming is wel gebeurd door de gemeente Schaarbeek en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gaf hij aan.