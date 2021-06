Iedere seconde krijgt een Vlaming zijn vaccin: vaccinaties schieten deze maand als een raket omhoog

Belgen telefoneer­den vorig jaar 17 procent meer dan jaar voordien

31 mei In het coronajaar 2020 is in België niet alleen vaker contact gelegd via Zoom of Teams, er is ook massaal op de traditionele manier getelefoneerd. Op de vaste en mobiele netwerken telde telecomwaakhond BIPT 28,15 miljard belminuten, 17,15 procent meer dan in 2019.