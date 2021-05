Idealiste Audrey Hanard (35) voorgedragen als voorzitter bpost

Zaakvoer­der mondmasker­be­drijf Avrox opgepakt in Cannes

19:31 De zaakvoerder van Avrox, het Luxemburgse bedrijf dat 15 miljoen mondmaskers aan ons land leverde, is gisteren opgepakt in Cannes, meldt de krant Nice-Matin. De zakenman zou in de Zuid-Franse stad gedomicilieerd zijn. Hij zou vandaag nog voorgeleid worden bij het parket-generaal van Aix-en-Provence. Het zou de bedoeling zijn de man over te leveren aan het Belgische gerecht. Het Brusselse parket kon nog geen commentaar kwijt over de arrestatie.