Iconisch gebouw in Nieuwpoort krijgt na 100 jaar z'n grandeur terug: “De chicste torenflats zijn op 1 dag al allemaal verkocht”

OVERZICHT. Aantal nieuwe besmettin­gen blijft fors stijgen, voor het eerst in jaar tijd overleed woensdag niemand aan corona

6:41 Het aantal nieuwe besmettingen blijft fors stijgen en er worden ook weer meer mensen met Covid-19 in het ziekenhuis opgenomen, al is dat laatste cijfer gelukkig nog altijd laag. Voor het eerst sinds 10 juli overleed woensdag niemand aan corona in ons land. Dat blijkt uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.