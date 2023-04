"Ibrahim El Bakraoui beschikte over grootste bom in Zaventem", zegt Abrini

Beschuldigde Mohamed Abrini heeft donderdag tijdens het begin van het kruisverhoor op het proces over de aanslagen verklaard dat kamikaze Ibrahim El Bakraoui over een grotere bom beschikte dan de anderen. “In zijn rugzak had hij nog een kookpot met 20 kilogram TATP”, verklaarde hij. Daardoor zou de bom van El Bakraoui een stuk krachtiger geweest zijn.

De onderzoekers hadden in hun presentatie verklaard dat bij de aanslagen in Zaventem de drie terroristen - Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachraoui en Mohamed Abrini - elk over 30 kilogram TATP beschikten. Wel had Ibrahim El Bakraoui als enige nog een mysterieuze rugzak bij zich. Volgens Abrini zat daar dus nog eens 20 kilogram TATP in.

Abrini herhaalde voorts dat hij nooit van plan was om zich op te blazen. “Ik ging akkoord met sommige zaken, maar niet met andere. De anderen dachten dat ik het ging doen, maar eigenlijk was dat helemaal niet het geval.” Pas in de luchthaven zelf vertelt Abrini aan de anderen dat hij zijn bom niet tot ontploffing zal brengen. Dit deed hij, naar eigen zeggen, nadat hij in de rij vrouwen en kinderen had zien staan. “Die waren als het ware dubbel slachtoffer: van de buitenlandse politiek in het Westen en die van Islamitische Staat”.

Daarna verklaarde Abrini net als woensdag dat assisenvoorzitster Laurence Massart “niet in staat is om deze zaak te berechten”, mede omdat ze onder “enorme druk” staat om de publieke opinie tevreden te stellen. Daarop repliceerde Massart door te stellen dat ze vastbenoemd is en daardoor “niets riskeert” op professioneel vlak. “We ervaren dus geen druk op onze carrières”, klonk het kordaat.

“Wat in Syrië gebeurt, is wel legitiem”

Mohamed Abrini vertelde donderdag dat hij al “sinds lang voor de aanslagen” wilde terugkeren naar Syrië. Nochtans had Abrini volgens de onderzoeksrechters tijdens een verhoor verklaard dat hij na Parijs niet wist wat hij zou kunnen gaan doen in Libië en Syrië. Vooral Abrini kreeg donderdagochtend vragen over de feiten van 22 maart, aangezien Osama Krayem - die eveneens een bom niet liet ontploffen maar dan in Maalbeek - niet wil antwoorden op vragen.

Voorzitter Laurence Massart vroeg hem onder meer of hij schrik had toen de bommen ontploften. “Natuurlijk”, antwoordde Abrini. De voorzitter wilde daarop weten of Abrini schrik had van de explosie of om opgepakt te worden door de autoriteiten. “Ik wilde al lang voor 22 maart terugkeren naar Syrië. Ik ging van appartement naar appartement na Parijs om niet gevat te worden”, antwoordde Abrini. “Ik was ook voorzien voor Parijs, ook daar heb ik niet meegedaan.”

Voorzitter Massart vroeg hem daarom of het voor hem wel aanvaardbaar leek om te vechten in een burgeroorlog in Syrië maar niet om hier burgers om te brengen. “Ik ben daar altijd duidelijk over geweest. Wat in Syrië gebeurt is wel legitiem, al ben ik ook niet met alles akkoord. Iedereen weet dat de vader van Bashar al-Assad de macht gegrepen heeft tijdens een staatsgreep.” Abrini verklaarde ook dat in het kalifaat de regels van de islam gevolgd worden en dat hij in Raqqa scholen, winkels en ziekenhuizen zag en zei ook trots te zijn op zijn jonge broer, die in Syrië gevochten heeft en daar sneuvelde.

