Huurprijzen op recordhoogte: Netwerk tegen Armoede wil breder toegankelijke huurpremie

Oudegem Stomdron­ken schipper vaart tegen spoorweg­brug in Oudegem

14:26 Een stomdronken schipper uit Antwerpen is dinsdagavond met zijn vrachtschip tegen de spoorwegbrug gevaren in Oudegem. Het schip was niet geladen en de waterstand was te hoog waardoor hij niet onder de brug door geraakte. Een eerdere waarschuwing had de man gewoon in de wind geslagen. De bestuurder legde een positieve ademtest af en zou meer dan 2 promille in zijn bloed gehad hebben.