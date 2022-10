Huurders in goedkoopste segment dupe van verlaging registratierechten

Wie een enige woning in Vlaanderen koopt, betaalt sinds het begin van dit jaar nog 3 procent registratierechten, in plaats van vroeger 6 procent. De Nationale Bank ging na of de maatregel positief was voor de huizenmarkt en het viel de onderzoekers op dat de huizenprijzen in Vlaanderen al in september 2021, kort na de aankondiging van de verlaagde registratierechten, wat sneller begonnen te stijgen dan in Brussel en Wallonië, waar de registratierechten onveranderd bleven. Ook in de kwartalen na de invoering van de maatregel ­namen de huizenprijzen in Vlaanderen sneller toe.