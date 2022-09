Huurders geconfronteerd met hogere huurprijzen tijdens energiecrisis, Jambon: “Consequentie van huurder zijn”

Tijdelijke werkloos­heid fors afgenomen na aflopen crisismaat­re­gel

De tijdelijke werkloosheid in België is in juli met 38,2 procent gedaald tegenover juni, zo meldt de RVA. Eind juni liep de soepele procedure voor tijdelijke werkloosheid af die gold voor de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne.

31 augustus