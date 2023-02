Hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens meer dan 350 keer gecontacteerd in 2022

Vorig jaar hebben 356 mensen contact opgenomen met Stop it Now!, het project ter preventie van seksueel misbruik en hulplijn voor mensen die worstelen met pedofiele gevoelens. Dat blijkt vrijdag uit cijfers die persagentschap Belga bij de hulplijn heeft opgevraagd. Stop It Now! herhaalt ook de oproep tot meer ondersteuning, omdat er door onderbezetting nog altijd veel oproepen worden gemist.

Stop it Now! is een anonieme hulplijn voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn seksuele gevoelens of gedrag naar minderjarigen. Mensen kunnen de lijn ook bellen als ze zich zorgen maken over het gedrag van iemand uit hun omgeving.

Vorig jaar zijn er bij Stop it Now! 356 hulpvragen beantwoord, een daling met 15 procent tegenover de 410 contacten in 2021. Bijna de helft van de hulpvragen (47 procent) gebeurde in 2022 per telefoon, de overige contacten vonden per chat of per mail plaats.

Iets meer dan de helft (52 procent) van de mensen contacteerde de hulplijn omdat ze zich zorgen maakten over zichzelf. Achttien procent van de oproepers werd vorig jaar doorverwezen naar hulpverlening.

De hulplijn blijft wel oproepen missen door onderbemanning. “We merken in vergelijking met vorig jaar dat onze telefoonlijn vaker bezet is, wat betekent dat er te weinig mankracht en manuren zijn om de telefoons te beantwoorden”, zegt Larissa Van Puyvelde, projectverantwoordelijke van Stop It Now! “Gemiddeld spreken we van 8 oproepen per week die we aan de telefoon mislopen door onze beperkte openingsuren.”

Bij de chatfunctie stelt zich hetzelfde probleem. “Dit is grotendeels te wijten aan het feit dat we maar één openingsmoment hebben voor de chat. Het is duidelijk dat er dringend nood is voor meer ondersteuning aan de chatlijn, en in het algemeen de hulplijn”, zegt Van Puyvelde.

Eind deze maand zal het project wel worden uitgebreid met een website voor naasten. Die zullen zich ook in een lotgenotengroep kunnen inschrijven.