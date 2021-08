Hulplijn ontvangt dagelijks gemiddeld één oproep: “Je kan niet genezen van pedofilie. Het is een geaardheid”

Uit internationaal onderzoek blijkt dat 1% van de volwassen mannelijke bevolking seksueel aangetrokken is tot kinderen die nog niet in de puberteit zitten. In totaal gaat dat wereldwijd om 40 miljoen mannen, in België om een goeie 45.000. "Dat is dus een redelijk grote, heel heterogene groep", zegt Minne De Boeck. Zij is criminologe bij het Universitair Forensisch Centrum Antwerpen (UFCA), waar mensen met afwijkend seksueel gedrag worden behandeld, en richtte vier jaar geleden 'Stop it Now!' op: een hulplijn voor wie zich zorgen maakt over pedofiele gevoelens of pedoseksueel gedrag. Want er is een verschil, zegt De Boeck. "Een pedofiel is iemand die zich seksueel aangetrokken voelt tot kinderen, een pedoseksuele misbruiker gaat effectief over tot seksueel gedrag met kinderen. Het merendeel van de pedofielen zijn mannen die hun leven op een veilige en goede manier vorm weten te geven, en nooit overgaan tot kindermisbruik. Het beeld dat we hebben van de pedofiel als paria, als 'monster' in een donker kamertje of een diepe kelder, klopt dus niet."