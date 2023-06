Hulplijn 1712 richt campagne op plegers van kindermishandeling

Kwart meer luxever­zuim op het einde van het schooljaar

Leerlingen die op vakantie vertrekken terwijl hun klasgenootjes nog in de schoolbanken zitten: het gebeurt steeds vaker. In de laatste week van juni 2022 ging het om 11.142 kinderen, 2,4 procent van de Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs. In de laatste week van schooljaar 2018-2019 was 1,9 procent van de leerlingen in het lager onderwijs onwettig afwezig. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.