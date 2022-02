Hulplijn 1712 ontving in 2021 een recordaantal oproepen: kindermishandeling blijft grootste problematiek

Tijdens het voorbije jaar kreeg 1712 het hoogste aantal oproepen sinds zijn oprichting in 2012. Die hulplijn kan je bellen, chatten of mailen bij vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling. In 2021 ontving de organisatie maar liefst 8.515 oproepen over 11.312 (mogelijke) slachtoffers. Net zoals voorgaande jaren, blijft kindermishandeling de grootste problematiek.

Het aantal oproepen in 2021 steeg zelfs met zes procent ten opzichte van het coronajaar 2020. Toen kreeg de hulplijn bijna de helft meer oproepen binnen dan voordien. Volgens 1712 hebben verschillende campagnes en een uitbreiding van het hulpverleningsaanbod bijgedragen tot een betere bekendheid. Tegenover 2012 gaat het om meer dan een verdriedubbeling van het aantal oproepen: bij de start noteerde de hulplijn 'slechts' 2.500 meldingen.

Wim Van de Voorde, coördinator van de hulplijn, gelooft evenwel dat het aantal geregistreerde oproepen slechts het topje van de ijsberg is. "Het is een ongemakkelijke waarheid, maar geweld, zeker familiaal geweld, komt op grote schaal voor in onze samenleving", stelt Van de Voorde. "In dat opzicht ben ik wel blij dat heel wat mensen de stap zetten naar 1712, om hun geweldsituatie met ons te bespreken."

Kindermishandeling

Kindermishandeling blijft veruit de vaakst voorkomende problematiek. Vorig jaar ging maar liefst 54 procent van de oproepen over een vorm van kindermishandeling. Naar schatting gaat het over 6.100 (mogelijke) jonge slachtoffers, zoals baby's en peuters. Daarnaast is partnergeweld met 19 procent de tweede grootste problematiek.

Maar ook slachtoffers van andere vormen van geweld of mishandeling zoals scheidingsproblematiek, stalking of oudermishandeling vinden hun weg naar de hulplijn. "Bij 37 procent van de oproepen was de contactnemer zélf slachtoffer van geweld. In 2020 ging het nog over een op de drie contactnemers. We zien verhoudingsgewijs meer slachtoffers op de chat, wellicht omdat deze vorm van hulpverlening laagdrempeliger is" zegt Van de Voorde.

Toch zijn de meeste mensen die contact opnemen met de hulplijn omstanders van het slachtoffer zoals familieleden, vrienden of buren. Opvallend meer vrouwen (73 procent) dan mannen (27 procent) benaderen 1712.

"De afgelopen tien jaar legde hulplijn 1712 een mooi parcours af", reageert Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. "Elk jaar contacteren meer mensen 1712 over thema's waarop nog steeds een taboe rust. 1712 is ook een van de meest laagdrempelige hulpverleningsinitiatieven voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling."

Volledig scherm © Photo News

Koningin Mathilde op bezoek

Vanwege het tienjarig bestaan van 1712 bracht koningin Mathilde een bezoek aan CAW Leuven, een van de centra van waaruit de hulplijn opereert. De koningin was erg geïnteresseerd in de werking, en ging in gesprek met een aantal hulpverleners. Zij legden de koning enkele casussen voor, van situaties en telefoontjes die binnenkomen en waarbij ze ondersteuning bieden.

"Wij vonden het heel fijn om de koningin te verwelkomen", vertelt Van de Voorde. "We zien het als een erkenning voor het harde werk van de afgelopen jaren. De koningin was erg geïnteresseerd in onze werking, in het bijzonder in oproepen rond kinderen en jongeren. De hulpverleners zijn heel trots dat ze is langsgeweest.”