Hulplijn 1712 kreeg "beduidend meer" meldingen van seksueel overschrijdend gedrag in 2021

In 2021 telde de hulplijn 1712, die je kan bellen, chatten of mailen bij vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling, "beduidend meer" meldingen van seksueel overschrijdend gedrag. In 2020 ging elf procent van de contacten met de hulpverleners nog over seksueel overschrijdend gedrag, in 2021 was dat al veertien procent. Dat zegt Vlaams coördinator van 1712, Wim Van De Voorde, vandaag.

Hoeveel meldingen van seksueel overschrijdend gedrag de professionele hulpverleners van 1712 kregen in de nasleep van de mediaberichten over dergelijke gevallen aan de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent, is nog niet duidelijk. "Maar het is een algemene tendens dat er beduidend meer gevallen van seksueel overschrijdend gedrag gemeld worden", zegt Van De Voorde. Dat blijkt uit de cijfers van 2021 en 2020.

"Die hulpvragen worden vooral via chat gesteld. Een op vijf van de chatgesprekken gaat over een vorm van seksueel geweld. Dat is een brede waaier: van de verwerking van een geval uit het verleden tot acuut seksueel geweld." Die gespreksvorm lijkt voor slachtoffers van seksueel geweld beter te werken, geeft Van De Voorde aan. "Het is nog laagdrempeliger, nog anoniemer dan een telefoongesprek. Het slachtoffer kan het tempo bepalen en de controle over het gesprek behouden."

Wie contact opneemt met 1712, via telefoon, e-mail of chat, wordt bijgestaan door ervaren hulpverleners van de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de Vertrouwenscentra kindermishandeling. Zij geven informatie en advies, of verwijzen naar verdere hulp. 1712 is er voor minderjarigen en volwassenen, voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis, anoniem en elke werkdag telefonisch, via e-mail of chat bereikbaar. Meer informatie is beschikbaar op de website 1712.be.