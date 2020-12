Hulpkas kan niet volgen: duizenden werklozen wachten op uitkering en krijgen geen gehoor

Wouter Indemans (35) uit Leuven is werkzoekend sinds 1 oktober. Bijna drie maanden later heeft hij nog geen uitkering ontvangen. “Ik heb negen pogingen via telefoon gedaan, maar je geraakt simpelweg niet binnen bij de Hulpkas. Op mails krijg je geen antwoord. Ik ben uit frustratie naar hun lokale kantoor gegaan, maar dat was op dat moment dicht. Daar stond ook een jongeman die al sinds september werkloos is, maar nog niks ontvangen heeft. Ik heb gelukkig wat spaargeld en opnieuw een job in januari, maar stel je even in de plaats van een alleenstaande moeder met twee kinderen die maandenlang geen uitkering krijgt.”