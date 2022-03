Hulpgoederen voor Oekraïne raken niet weg uit Brussel door tekort aan geld voor brandstof

Belg die aan het hoofd staat van de Oekraïense post zet grootscha­li­ge hulpactie op met bpost: “Hulpgoede­ren welkom in elk postkan­toor van het land”

Sinds vorige week zamelt bpost in al zijn 657 postkantoren in ons land hulpgoederen in voor Oekraïne. Om ze daarna met konvooien naar het land in oorlog te brengen. De grootscheepse actie is er gekomen op vraag van Benoit Pleska, de Belgische voorzitter van de Oekraïense post. “45 miljoen mensen in Oekraïne hebben nu elke dag hulp nodig.”

23 maart