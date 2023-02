Hulpdiensten halen levenloos lichaam van 5-jarig kind uit de Maas, politie verspreidt opsporingsbericht van moeder (38)

Volgens RTBF verliet het duo rond 21 uur hun woning. Naar verluidt nadat de moeder en vader van het kind ruzie maakten. Enkele tientallen minuten later schakelde de moeder haar telefoon uit. Rond 22 uur kreeg de lokale politie van Basse-Meuse een telefoon van de vader van het gezin. Hij signaleerde de verontrustende verdwijning. De lokale politie startte een zoektocht, de wagen van de moeder werd gevonden in de buurt van het eiland Robinson in Visé. De deuren waren gesloten maar niet op slot.

Cel Vermiste Personen

De cel Vermiste Personen en duikers van de civiele bescherming werden ook ingezet. “We zijn al sinds donderdagavond bezig”, zegt Alain Remue, hoofd van de Cel Vermiste Personen. “We scannen de bodem met sonar terwijl de duikers ook verder zoeken.” Vrijdagochtend, rond 8.55 uur, werd stroomopwaarts van de studwdam in Lieze een eerste levenloos lichaam aangetroffen. Het gaat om de jongen die sinds donderdagavond werd vermist. “We zagen de politie arriveren”, zegt Guillaume die werkt bij de dam. “We dachten dat ze kwamen voor een controle of zo. Tot ze bij ons kwamen en zeiden dat ze een lichaam hadden gevonden. Hier vlak voor het derde deel van de dam. De politie vroeg of we konden helpen. We moesten het lichaam eruit vissen met de brandweer.”