Hulpdiensten halen levenloos lichaam van 4-jarig kind uit de Maas

Na onthutsen­de onthullin­gen door HLN: Zorg en Gezondheid bekijkt of Brugs luxerust­huis onder verhoogd toezicht moet worden geplaatst

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bestudeert of het woon-zorgcentrum (wzc) Prinsenhof in Brugge onder verhoogd toezicht moet worden geplaatst. Die procedure was eerder al opgestart op basis van inspectieverslagen, maar na de publicatie van het onthullende artikel in Het Laatste Nieuws vandaag wordt de directie nog om een bijkomende uitleg gevraagd. Dat heeft Joris Moonens, woordvoerder van het agentschap, donderdag meegedeeld.