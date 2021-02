Huizenjacht in steden steeds grotere bron van frustratie: “Zo veel? Voor dát huis? En dan blijkt het een week later verkocht”

Prijzen huizen en appartemen­ten in Vlaamse provincie­hoofd­ste­den stegen met bijna 7 procent in 2020

Een woning kopen in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden werd in 2020 een stuk duurder. De prijzen voor woonhuizen en appartementen stegen bijna met 7 procent in vergelijking met 2019. Dat blijkt vandaag uit de derde barometer over de prijsevolutie voor vastgoed in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven van de Federatie van het Notariaat (Fednot).