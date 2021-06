Huizen in een jaar tijd tot 35.000 euro duurder

Een huis in Vlaanderen is op een jaar tijd tot 35.000 euro duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van Statbel, het Belgische bureau voor statistiek.

De mediaanprijs in het eerste kwartaal dit jaar voor een gesloten en halfopen bebouwing in Vlaanderen bedroeg 260.000 euro. Dat is een stijging met meer dan 15 procent of 35.000 euro tegenover het eerste kwartaal van vorig jaar. Voor een open bebouwing steeg de mediaanprijs naar 365.000 euro. Dat is 7,4 procent of 25.000 euro meer dan een jaar geleden. De mediaanprijs voor een appartement bedroeg in het eerste kwartaal 215.000 euro: bijna 5 procent of 10.000 euro meer dan een jaar eerder.

Het aantal vastgoedtransacties voor huizen is in Vlaanderen meer dan verdubbeld op een jaar tijd (+115,2 procent voor gesloten en halfopen bebouwing, +116,7 procent voor open bebouwing). De sterke stijging is het gevolg van een sterke afname van het aantal transacties in het eerste kwartaal van 2020, toen de woonbonus werd afgeschaft. Tijdens het eerste kwartaal van 2021 is het aantal transacties weer genormaliseerd, aldus Statbel.

Duurste provincies

Vlaams-Brabant is de duurste provincie in Vlaanderen, Limburg de goedkoopste. De duurste Vlaamse gemeente (zonder onderscheid naar type woning) was Knokke-Heist met een mediaanprijs van 840.000 euro, de goedkoopste huizen in Vlaanderen waren te vinden in Menen met een mediaanprijs van 165.000 euro. Dat is nog een pak meer dan de goedkoopste gemeente van het land, Hastière in de provincie Namen, waar de mediaanprijs voor een huis 68.250 euro is.

Het Waals gewest is ook het goedkoopste gewest, met in het eerste kwartaal een mediaanprijs voor huizen in gesloten of halfopen bebouwing van 159.000 euro, 6 procent meer dan een jaar eerder. De mediaanprijs van huizen in open bebouwing steeg in Wallonië met 11.000 euro (+4,4 procent) tot 261.000 euro. Appartementen werden 4,5 procent duurder, tot 156.750 euro.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het duurste gewest voor alle types woningen. Huizen in gesloten of halfopen bebouwing kostten 430.000 euro en werden 2,4 procent duurder. Huizen in open bebouwing kostten 950.000 euro (+18,8 procent) duurder tegenover dezelfde periode vorig jaar. Appartementen werden 9,8 procent duurder, tot 236.000 euro.

