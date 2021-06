Huizen geëvacueerd nadat 81-jarige vrouw ermee dreigde woning op te blazen

Meer dan 1 Belg op 2 ontevreden over EU-aanpak coronapan­de­mie

13:23 Meer dan de helft van de Belgen is ontevreden over de manier waarop de Europese Unie de coronapandemie aanpakt. Dat blijkt donderdag uit een nieuwe Eurobarometer, die in maart en april in opdracht van het Europees Parlement is afgenomen. 55 procent van de Belgische ondervraagden is naar eigen zeggen niet tevreden met de genomen maatregelen.