Huiszoekingen in privéwoning El Kaouakibi en in zetel van haar vennootschappen

Lachaert opent debat politieke vernieu­wing na Sihamegate: plafond op campagne­geld, gedaan met lijststem en opvolgers verdwijnen

4 mei “Hoe baanbrekend zijn de wetsvoorstellen waarmee Egbert Lachaert de politiek wil vernieuwen? Bij haar aantreden had de Vivaldi-regering de mond vol van politieke vernieuwing, maar in de praktijk is er nog maar weinig van in huis gekomen. Nu voegt Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert de daad bij het woord door wetsvoorstellen in te dienen: over de lijststem, de opvolgers... “Een eerste pakket”, zegt hij. Carl Devos wikt en weegt.