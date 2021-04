Huiszoekingen in onderzoek federaal parket naar 'Dubai Papers’

“Het dossier gaat over feiten van leiding van en deelname aan een criminele organisatie, valsheid in geschrifte, gebruik van valse stukken, en witwassen”, meldt het federaal parket. “Deze organisatie, ook wel ‘Dubai Papers’ genoemd, zou meer dan 60 Belgische staatsburgers in staat hebben gesteld vermogens te hebben op rekeningen bij buitenlandse financiële instellingen, zonder die aan te geven bij de Belgische belastingdienst. De huiszoekingen, uitgevoerd door de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID/OCDEFO), hadden als doel verschillende documenten en computermateriaal in beslag te nemen om beter te begrijpen welke rol deze twee personen hebben in de vermeende witwascircuit die vanuit de Verenigde Arabische Emiraten zouden zijn opgezet.”

Het was de krant De Tijd die in juni 2019 onthulde hoe Belgische hoge adel, bedrijfsleiders en andere rijke Belgen tussen 2002 en eind 2018 hun zwart geld konden verbergen via een netwerk rond prins Henri de Croÿ. Die was eerder al vervolgd in een groot dossier van fiscale fraude waarin hij de beweerde spilfiguur was maar was daarin in 2015 vrijgesproken. De fraudepraktijken waarvan sprake in de ‘Dubai Papers’, off­shore­rekeningen, stromannen, schermvennootschappen, anonieme kredietkaarten en het doorgeven van geldkoffers in Brussel, stonden beschreven in meer dan 3.100 gelekte documenten die De Tijd had opgevraagd bij het Franse weekblad L’Obs.