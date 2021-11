Huiszoekingen in militaire kazernes en privéwoningen: “Om na te gaan of men bezig is met het aanzetten tot rechtsextremisme en terrorisme”

De federale politie heeft huiszoekingen uitgevoerd in drie militaire kazernes en acht privéwoningen. Dat wordt bevestigd aan onze redactie. De operatie kadert in een actie tegen het aanzetten tot extreemrechts terrorisme en is een uitloper van het onderzoek naar Jürgen Conings.

De huiszoekingen vonden vanmorgen tussen 7 uur en 8 uur plaats. Er werd binnengevallen in drie militaire kazernes - Heverlee, Sint-Truiden en Florennes - en in acht privéwoningen in Wallonië. Dat gebeurde zeer discreet, volgens VTM-journalist Greet Henderix: “Zonder zwaailichten of grote wagens en met een beperkt aantal agenten". Nog eens acht huiszoekingen vonden plaats in privéwoningen van militairen.

Voorlopig werd niemand gearresteerd of meegenomen voor verhoor. Wel werd er materiaal in beslag genomen voor analyse, waaronder computers en gsm’s.

Rechtsextremisme en terrorisme

“Dit onderzoek kadert in de nasleep van het onderzoek naar Jürgen Conings", duidt Henderix. “De militair die vertrok met een heleboel wapens uit de kazerne van Leopoldsburg en dreigde aanslagen te plegen.” Hij had daarbij ook extreemrechtse sympathieën. Daarop is er een groot onderzoek gekomen waarvan deze actie een uitloper is. “Men wil vooral bewijzen zoeken of mensen bezig zijn met het aanzetten tot rechtsextremisme en terrorisme."

“De betrokkenen worden verdacht van het verspreiden of het publiekelijk ter beschikking stellen van boodschappen met het oogmerk aan te zetten tot het plegen van inbreuken gelinkt aan terrorisme”, klinkt het in een persmededeling van het federaal parket. “Dit dossier situeert zich in een milieu met bindingen met rechts extremisme. Het federaal parket wenst te benadrukken dat deze actie in nauwe en goede samenwerking met Defensie is gebeurd.”

