Huiszoekingen in meerdere militaire kazernes en privéwoningen: “Om na te gaan of men bezig is met het aanzetten tot rechtsextremisme en terrorisme”

Drie maanden na overstro­min­gen deelt Rode Kruis nog 44.000 maaltijden per week uit aan slachtof­fers

In de gebieden die in juli getroffen zijn door de zware overstromingen in ons land worden er nog steeds enkele duizenden maaltijden per dag uitgedeeld door het Rode Kruis. Drie maanden na de overstromingen blijft de nood aan een warme maaltijd groot.

8:53