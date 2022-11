Huiszoekingen bij DPG Media en “onderneming actief in de distributie van gedrukte media” door Belgische concurrentiewaakhond

Is dit de reden waarom CEO bpost stap opzij zet? “Men wou miljoenen­schan­daal in doofpot steken”

In het holst van de nacht dropte Bpost een bommetje met de mededeling dat CEO Dirk Tirez tijdelijk een stap opzij zet. Waarom moet de grote baas van een overheidsbedrijf met 36.000 werknemers halsoverkop uit beeld? “Hij wil dat een audit naar mogelijke wanpraktijken in alle sereniteit kan verlopen", klinkt het officieel. Volgens de oppositie is er meer aan de hand. “Een miljoenenschandaal rond subsidies voor kranten moest in de doofpot.”

