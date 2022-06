Huiszoekingen aan de gang bij Ferrero in Aarlen

Ferrero-fa­briek in Aarlen zal later heropstar­ten dan verwacht

De Ferrero-fabriek in Aarlen zal later dan gepland heropstarten. De fabriek werd op 8 april stilgelegd als gevolg van een salmonellabesmetting in Kinder-chocoladeproducten. Het bedrijf had gehoopt om op 13 juni de productie te kunnen heropstarten, maar dat is nu met enkele dagen uitgesteld. “We hebben wat extra tijd nodig”, geeft de directie toe. Een vakbondsbron spreekt over de laatste week van juni.

3 juni