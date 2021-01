Huiszoeking bij ex-inlichtingenofficier Staatsveiligheid die zichzelf klokkenluider noemt

Molenbeek 1,7 miljoen euro cash gevonden bij tegengehou­den snelheids­dui­vel in Molenbeek

19:18 De lokale politie heeft in december in Sint-Jans-Molenbeek een man opgepakt die in het bezit bleek van maar liefst 1.785.000 euro in cash. De automobilist werd onderschept toen hij met hoge snelheid door de Brusselse gemeente reed. Aan boord bleek hij 280.000 euro bij te hebben. Een huiszoeking leverde vervolgens nog anderhalf miljoen op, naast 26.000 euro aan juwelen.