Huiszoeking aan de gang in Waals parlement, ex-griffier in vizier

Belg (31) maakt fatale val tijdens discussie tussen vriend en tuktuk-chauf­feur in Phuket

Een 31-jarige Belg is omgekomen na een tragische val in Patong, op het Thaise vakantie-eiland Phuket. Dat schrijft ‘The Phuket News’. De politie weet nog niet goed wat er juist gebeurd is. Er is sprake van een discussie tussen een vriend van de Belg en een Thaise tuktuk-chauffeur, waarbij de Belg is uitgegleden en een lelijke smak op zijn hoofd heeft gemaakt. Hij bezweek aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.