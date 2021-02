Huismus onttroont koolmees als nummer 1 in Vlaamse tuinen

Het herstel van de merel lijkt zich door te zetten. Na de dramatische achteruitgang door het usutuvirus werd vorig jaar een licht herstel vastgesteld en zat de merel in 76 procent van de tuinen (72 procent in 2019). In 2021 was de merel aanwezig in 77 procent van de getelde tuinen.

Met gemiddeld 23 vogels van zeven soorten per tuin blijft het aantal vogels gelijk, maar we verliezen één soort tegenover vorig jaar. In 2019 waren er 23 vogels van acht soorten per tuin. "De tuinvogeltelling zegt niets over de populatietrends van die soorten op nationale of Europese schaal. We meten uitsluitend hoeveel vogels er op dat moment naar onze tuinen afzakken en dat is vooral weer- en voedselgerelateerd. Zaterdagochtend was het vochtig en zacht, zondag droog en koud. Deze winter zitten er weinig grote concentraties tuinvogels of zijn er geen invasies van wintervogels uit het noorden", aldus Gerald Driessens.