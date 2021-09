Huiseigenaars wapenen zich massaal tegen overstromingsrisico: is dat zinnig?

“Al sinds juli is het ongelooflijk druk. Driehonderd offertes in een maand tijd, dat heb ik eigenlijk nog nooit meegemaakt”, vertelt Kurt Lanckriet, zaakvoerder van JK Flooding, aan De Morgen. Zijn bedrijf is gespecialiseerd in het plaatsen van aluminium schotten die deuropeningen, garagepoorten of ramen waterdicht moeten maken tot op een bepaalde hoogte – de moderne zandzak, zeg maar. Toeval is het wellicht niet, de “verdriedubbeling” in de cijfers die Lanckriet merkt. “Mensen zijn beginnen panikeren door het noodweer. Vroeger volgde op een offerte wel eens uitstel, die twijfel lijkt nu een beetje weg.”