Huisdokters worden deze zomer naar de kust gelokt met een gratis vakantiewoning, een strandcabine, een dagje Plopsa en veel meer leuke beloningen

Decathlon start met verhuur van sportmate­ri­aal

Sportwinkelketen Decathlon start vanaf vandaag met de verhuur van sportmateriaal. De verhuurdienst wordt breed uitgerold in ons land. Concreet zullen klanten sportmateriaal voor een dag, een week, een maand of drie maanden kunnen huren. In een eerste fase gaat het vooral om materiaal voor wieler- en watersport, fitness, camping, trekking en wintersport. Het is de bedoeling het aanbod later nog uit te breiden.

9 mei