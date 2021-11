Huisartsenwachtposten opnieuw overspoeld met coronavragen: “Neem alleen contact op bij ernstig ziek zijn"

Sint-Niklaas “Nijpend tekort aan huisartsen, tandartsen en oogartsen”: lange wachttij­den en patiënten­stops in Sint-Niklaas

Een dokter raadplegen in Sint-Niklaas? Als het niet té dringend is, moet je vandaag vaak véél geduld oefenen. En niet alleen bij huisartsen zijn er lange wachttijden of gewoonweg patiëntenstops, maar ook bij tandartsen, oogartsen, dermatologen en gynaecologen is dat het geval. “Het aantal inwoners stijgt in Sint-Niklaas snel en het tekort aan huisartsen en specialisten wordt steeds nijpender.”

28 oktober