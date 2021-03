Huisartsenvereniging trekt aan alarmbel: “Er zijn nu strenge maatregelen nodig, eigenlijk gisteren al”

Huisartsenvereniging Domus Medica waarschuwt dat het aantal nieuwe besmettingen gestegen is tot het niveau van oktober, vlak voor de tweede golf. “De non-beslissingen van vrijdag en zondag gaan daar niets aan veranderen. Elke dag die we wachten is er één te veel”, beklemtoont voorzitter Roel Van Giel.

De huisartsenpraktijken, wachtposten en de test- en triagecentra waarschuwen al sinds vorig weekend voor een enorme stijging, zegt Van Giel. “Toen zagen we dat vooral in de provincie Antwerpen, maar dit weekend stellen we hetzelfde vast in heel Vlaanderen. We moeten continu opschalen en zien veel besmettingen bij kinderen en jongvolwassenen.”

Ook de positiviteitsratio’s baren zorgen. In het testcentrum van Waregem bijvoorbeeld testte bijna 15 procent positief. “Dit is de eerste keer sinds oktober, het begin van de tweede golf dat zich zo’n sterke stijging voordoet. We maken ons heel veel zorgen.”

De maatregelen van het Overlegcomité vrijdag en van de ministers van Onderwijs noemt Van Giel “non-beslissingen”. “Je vraagt je soms echt af hoe vaak men zich aan dezelfde steen kan stoten. Er zijn nu strenge maatregelen nodig, eigenlijk gisteren al, vóór de knik in de curve. We weten wat helpt: het aantal contacten verminderen. De experten hebben daar vrijdag al een plan B voor op tafel gelegd.”

In de vorige golven is gebleken dat we een tweetal weken voorlopen op de exponentiële stijging in de ziekenhuizen, legt Van Giel uit. “Wil dat zeggen dat dat nu ook het geval is? Nee, maar ik heb geen enkele reden om te denken dat het nu anders zou zijn.”

