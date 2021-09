Huisartsen zijn de vele coronatesten beu: “Het is niet meer haalbaar”

“In het begin testte ik, zoals het hoort, elke patiënt die zich op consultatie aanbood. Nu alleen nog diegenen met koorts of andere symptomen van wie ik denk dat ze Covid-19 hebben. Het was gewoon niet meer te doen”, zegt een huisarts die liever anoniem blijft.

“Wat nu aan het gebeuren is, was perfect voorspelbaar”, zegt dokter Liesje Eyckmans, voorzitter van de huisartsenkring Minerva in Antwerpen. Ze heeft het over de huidige regels omtrent de covidtests. In de praktijk moeten de huisartsen iedereen testen op Covid-19, ook als ze perfect weten dat die test negatief zal zijn. “Ook iemand met buikgriep of met een banale verkoudheid.” De werkdruk is onhoudbaar geworden. Maar de overheid heeft geen oren naar de roep van de eerste lijn. Integendeel, de maatregelen worden almaar soepeler, klinkt het. Vrijdag nog besliste het Overlegcomité dat de mondmaskerplicht voortaan minimaal wordt ingevuld. Onder meer op het werk is het geen verplichting meer als er afstand kan worden gehouden. Ook in winkels en in de horeca verdwijnt het verplichte mondmasker.

Tegelijk wordt het testbeleid niet aangepast. Een explosieve cocktail, zo blijkt. De huisartsen worden nu al overstelpt door de veelheid aan tests en ze houden hun hart vast voor het najaar. “We zien nu de eerste klassieke luchtweginfecties en straks komt het griepseizoen. Het lijkt ons niet haalbaar om die patiënten allemaal te blijven testen”, zegt dokter Eyckmans.

Een vergelijkbare klacht valt te rapen bij Thierry Op de Beeck, huisarts en wachtpostverantwoordelijke. “Het testbeleid is niet aangepast aan de vaccinatiegraad. Terwijl de overgrote meerderheid van de bevolking hier in het Leuvense gevaccineerd is, moeten we blijven testen en de mensen in quarantaine plaatsen alsof we nog volop in de eerste coronagolf zitten.” Dat zorgt niet alleen voor veel extra werk, maar ook voor heel wat wrevel bij de mensen. “We zijn twee keer gevaccineerd, zeggen ze, ik ga niet in quarantaine.”

Dokter Op de Beeck haalt er een sms bij van een collega-huisarts met veertien jaar praktijkervaring. ‘Dit houden wij niet vol, marionetten van onaangepast beleid, geen enkele ruimte meer voor gezond verstand. Niet nadenken en doordoen en hopen dat er eens ademruimte komt voor ons, ik ga zes maanden in congé postcovid, bore-out van het brainless handelen’, luidt het.

Voor Op de Beeck is het duidelijk dat er een grens is bereikt. “Als er geen aanpassing van het testbeleid komt, ontploft de boel. Noem het maar burgerlijke ongehoorzaamheid. We blijven echt niet elke kuch bij tieners en volwassenen testen. Mensen durven nu al gewoon niet meer naar ons te komen met klachten omdat het altijd alleen maar over covid lijkt te mogen gaan.”

Siegfried Van Eygen, huisarts uit Bissegem, heeft speciaal een verpleegkundige ingeschakeld op zijn huisartsenpraktijk. “Anders kwam ik niet meer toe aan de normale reguliere zorg.” Van Eygen neemt er de cijfers bij. “Het aantal positieve gevallen in Zuid-West-Vlaanderen bedraagt nu gemiddeld 35 per dag. Op het hoogtepunt waren dat er 400 per dag. Met andere woorden, de huidige toestand is totaal niet meer vergelijkbaar met toen. Maar het testbeleid volgt die evolutie niet.”

Dokter Liesje Eyckmans nuanceert: “Artsen in Brussel en de rand kijken anders tegen deze discussie aan dan de huisartsen in andere steden waar de vaccinatiegraad veel hoger ligt. Wij in Antwerpen liggen daar dan weer ergens tussenin. Er is dus geen eenduidig antwoord. Maar het is wel zo dat er iets niet klopt. De regering zegt dat we ‘het rijk der vrijheid’ hebben bereikt, iedereen mag quasi alles doen en laten wat hij wil. Alle maatregelen zijn bijna weg, behalve het testbeleid. Dat moeten we blijven volhouden. Het is die discrepantie die tot grote frustraties leidt.”

Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica, begrijpt de klachten. “Maar de problematiek is heus wel iets complexer dan dit. We zijn echt nog niet verlost van dit virus en er dreigt een moeilijke periode aan te komen in oktober, november. Er zal weer meer druk ontstaan op het zorgsysteem. Het testen is belangrijk om de evolutie te volgen, zodat we niet voor verrassingen komen te staan.”

Tegelijk erkent Van Giel de klachten van de huisartsen. “We hebben twee weken geleden met verschillende huisartsenkringen hierover vergaderd. Het probleem is dat we nu niet testen uit medische overwegingen, maar puur uit epidemiologisch perspectief.”

Het frustreert Van Giel ook dat de politieke keuze er een is van afbouwen van maatregelen, maar tegelijk vasthoudt aan eenzelfde testbeleid. “Voor een goed begrip, ik pleit er niet voor om dat testbeleid los te laten. Maar het zal niet werken als je tegelijk niet ook andere maatregelen treft.” Van Giel had dus liever gezien dat er wel werd vastgehouden aan de mondmaskers. Ook verder aanmoedigen van telewerken en het gebruik van het Covid Safe Ticket waar mogelijk, zijn voor hem eenvoudige maar doeltreffende maatregelen.

Huisartsenvereniging Domus Medica wil wel tegemoetkomen aan de artsenklacht en pleit ervoor om de kinderen onder de twaalf jaar niet meer systematisch te testen en ook geen quarantaine meer op te leggen. “Ons voorstel is om enkel te testen bij een klinische indicatie, wanneer het kind bijvoorbeeld ernstig ziek is. Onze kinderen zijn de dupe van ons testbeleid en de vraag is of we dat niet moeten omdraaien en onszelf als volwassenen meer restricties moeten opleggen.”

Op het kabinet van federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wilde men geen commentaar kwijt.

