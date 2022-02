Huisartsen vragen dat regering zich buigt over test- en quarantaineregels

De huisartsen zijn niet verontrust nu we vanaf volgende week naar code oranje schakelen. "We zien al een aantal weken dat de druk in de praktijken afneemt, al blijft het natuurlijk de vraag wat er nu gaat gebeuren met de test- en quarantaineregels", vertelt Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica.

Vanaf 18 februari schakelt de coronabarometer naar code oranje, wat meteen een reeks versoepelingen met zich meebrengt. Op dit moment is met bijna 298 Covid-opnames per dag echter nog niet voldaan aan de voorwaarden. Viroloog Steven Van Gucht verwacht wel dat we die drempel "in de tweede helft van februari" zullen bereiken.

De huisartsen maken zich alleszins geen zorgen dat de schakeling te vroeg komt. Naar eigen zeggen zien ze dat de druk de voorbije weken al is afgenomen in de dokterspraktijken. "We hebben enorm veel besmettingen gekend de voorbije maand, zodat het virus op den duur minder mensen nog kan besmetten", klinkt het bij Van Giel. "We maken ons dan ook geen zorgen en we verwachten dat er rustigere maanden in het verschiet liggen.”

Van Giel vraagt zich wel af wat er met de huidige test- en quarantaineregels moet gebeuren. Wie besmet is met het virus, moet nog steeds minstens zeven dagen isolatie en ook nog wie niet volledig gevaccineerd is moet na een hoogrisicocontact nog in afzondering. "De politiek zal zich daar de komende weken over moeten buigen", klinkt het nog.

