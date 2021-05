Huisartsen overweldigd door vraag om coronatesten voor reizigers: “Dit is niet onze taak”

Huisartsen luiden nu al de alarmbel. Want de zomervakantie is nog niet eens begonnen en ze worden al overstelpt met de vraag naar een coronatest door mensen die op reis willen vertrekken. Ze benadrukken dat ze niet iedereen die deze zomer op reis wil, maar nog niet gevaccineerd is, gaan kunnen testen. Het is bovendien niet hun hoofdtaak zeggen ze.

“We merken vandaag al in de huisartsenpraktijken dat er veel vraag is naar het afnemen van testen voor reizen, en we doen dat, maar eigenlijk is het niet de taak van de huisarts om testen te gaan afnemen voor reizigers. Wij moeten ons bezig houden met zieke patiënten of mensen die hulp nodig hebben”, zegt Roel Van Giel van de belangenvereniging Domus Medica.