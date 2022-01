Huisartsen overspoeld door massale aanvraag ziektebriefjes: “Elke werknemer eist een ander formulier, dagelijks krijgen we tientallen telefoons”

Denemarken, Ierland, Engeland en Schotland schaffen bijna alle coronamaat­re­ge­len af: waarom kan dat niet bij ons?

In Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden nagenoeg alle coronamaatregelen afgeschaft. Nochtans gaan in Denemarken de coronacijfers nog altijd omhoog. Net als bij ons. Waarom kunnen ook wij de maatregelen dan niet laten varen? “De regeringen van deze landen hebben een keuze gemaakt en ik weet in alle eerlijkheid niet of het de beste is”, reageert biostatisticus Geert Molenberghs.

27 januari