Huisartsen “ontgoocheld en ongerust” na aankondiging nieuwe maatregelen: “Wij zijn voor politiek van geen tel”

Concreet is het de bedoeling dat u in zo'n walk-in-testcentrum zomaar kan binnenlopen, zonder eerst een afspraak te moeten maken of een testcode aan te vragen. “Wie zich op dit moment wat ziekjes voelt, moet ook al geen beroep meer doen op de huisarts om zich te laten testen”, benadrukte minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). “Surf naar mijngezondheid.belgie.be, vraag de testcode aan en je kan er ook een bewijs voor je werkgever krijgen.”

Vanaf 2 december zullen besmette personen hun hoogrisicocontacten ook via een website kunnen doorgeven. Er hoeft dus niet langer gewacht te worden op een telefoontje van de contactopsporing.

“Ik word er moedeloos van”

Voor Van Giel volstaan deze maatregelen echter niet. Hij is ontgoocheld omdat er opnieuw geen knopen doorgehakt werden door het Overlegcomité. “Woensdag is er niets beslist in de interministeriële conferentie (IMC) Volksgezondheid en vandaag schuift men die beslissingen hierover alweer door naar een nieuw IMC morgen”, zegt hij. “Ik heb er maar weinig vertrouwen in. Wij hadden woensdag een zeer duidelijk plan voorgesteld met de minimumvereisten om het voor huisartsen weer haalbaar te maken, maar daar is niets mee gedaan. Ik word er moedeloos van.”

“Het is nu meer dan duidelijk”, is hij scherp. “Huisartsgeneeskunde, de basis van de geneeskundige zorg, is voor de politiek van geen tel. Men laat liever meer dan 10.000 hoogopgeleide artsen zich bezighouden met testen af te nemen, codes te produceren en attesten uit te schrijven, dan hen in te zetten waarvoor ze zijn opgeleid: de zorg voor de zieke patiënt, Covid of niet-Covid.”

Testbeleid

Van Giel had van het Overlegcomité dan ook concretere maatregelen verwacht, zoals een volledige herziening van het testbeleid. Domus Medica stelt voor om te werken met een geautomatiseerd systeem om testcodes aan te vragen en attesten voor de werkgever en dergelijke te verstrekken. “We zitten dagelijks met 20.000 à 25.000 positieve testen. Die mensen hebben allemaal minstens met vier of vijf andere mensen contact gehad. Het gaat dus om 125.000 testen per dag. Koppel daar een verplichte quarantaine aan van vijf dagen, dat is duidelijk voor iedereen. In die tijd kunnen mensen hun administratie georganiseerd krijgen en worden huisartsen niet dagelijks gebeld in afwachting van hun resultaat of een tweede test. Met een paar walk-in-centra gaat het zeker niet lukken om de druk op de huisartsen te verlichten”, besluit hij.

