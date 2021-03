Huisartsen luiden alarmbel: “We zien zelfde alarmsignalen als bij begin van eerste en tweede golf”

Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel: “Sinds dit weekend lopen uit heel veel regio's meldingen binnen over een sterke stijging van het aantal positieve testen en mensen met symptomen. In het weekend hoorden we dat van wachtposten en triagepunten, nu ook van huisartsenpraktijken. Dat maakt ons natuurlijk ongerust, want de ervaring leert ons dat we ook bij de vorige golven de signalen iets eerder opmerkten.”

Volgens zowel Domus Medica als BVAS is het echter nog te vroeg om al conclusies te trekken en is het nu vooral afwachten of het om een tijdelijke heropflakkering gaat of dat de stijging zich de komende dagen blijft doorzetten. BVAS herhaalt dat het belangrijk is dat mensen zich laten vaccineren. Enkel op die manier kan de druk op de zorgsector afnemen, klinkt het.

Domus Medica kreeg voorlopig vooral onrustwekkende signalen uit de Antwerpse regio, net als de Kempen en de regio rond Leuven en Vlaams-Brabant. Over Oost- en West-Vlaanderen en Limburg kon Van Giel zich nog niet uitspreken.

Opschaling

In de ziekenhuizen moet niet-dringende zorg alvast opnieuw worden uitgesteld. De FOD Volksgezondheid vraagt hen om tegen komende maandag gradueel op te schalen naar fase 1B van het spreidingsplan, en duizend Covid-bedden vrij te maken op intensieve zorgen. Gisteren bleek immers dat er weer meer dan 500 patiënten op intensieve liggen - zulke hoge cijfers waren sinds eind vorig jaar niet meer gezien.

Wat experts zorgen baart, is dat de stijging van patiënten op intensieve sneller gaat dan de coronahospitalisaties. Die gaan ook omhoog, maar volgen wel netjes de voorspellende curve van biostatisticus Niel Hens, die premier De Croo na de krokusvakantie toonde. "We zitten nu aan 168 opnames per dag. De curve voorziet dat we begin april pieken rond de 200, en dan weer dalen. Vraag is of we dat model mooi blijven volgen, en niet verder doorstijgen", zegt viroloog Steven Van Gucht.

Dertigers

Inmiddels is duidelijk dat de Britse variant, die dominant geworden is, 50% besmettelijker is dan het oorspronkelijke virus én dat hij zwaardere symptomen veroorzaakt. "Ik zie nu dertigers, veertigers en vijftigers op intensieve die voorheen kerngezond waren", zegt intensivist Philippe Jorens van het UZA. Ook de besmettingen blijven stijgen. Met een gemiddelde van 2.958 per dag zitten we aan +26% tegenover de week ervoor.

