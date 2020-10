Huisartsen kwaad na aanpassing teststrategie: "Heftig, maar we moesten snel schakelen", zegt Vandenbroucke

Wanneer en hoelang moet ik in quarantai­ne als iemand met wie ik contact had besmet blijkt? Minister Vandenbrou­c­ke legt de nieuwe teststrate­gie uit

12:19 Mensen die recent in aanraking kwamen met een besmet persoon worden niet meer getest, zolang ze geen symptomen vertonen. Ze moeten wel langer in quarantaine, want zeven dagen quarantaine zonder test is te kort. Dat is de nieuwe teststrategie in ons land, die het werk van overbelaste huisartsen en labo’s moet verlichten. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) legt aan HLN LIVE uit hoe het nu juist in elkaar zit: wanneer moet je in quarantaine en wanneer moet je je laten testen? En hoelang moet je in quarantaine?