Huisartsen gestart met proefproject rond sneltesten: zo gaat het eraan toe

Zonderschot ‘Kattenha­ter’ aan het werk in Zonder­schot? Kater Spike met loodjesge­weer beschoten: “Dierenmis­han­de­ling in onze buurt moet stoppen”

13:26 Sandra De Ceuster (33) uit Zonderschot is een zoektocht gestart naar de persoon die tijdens het weekend haar kat Spike beschoot met een loodjesgeweer. Spike werd geraakt in het hoofd en moet mogelijk op termijn een oog afstaan. In Zonderschot zouden er volgens Sandra wel vaker katten verdwijnen en verwondingen oplopen. “Een kat blijft wel eens weg van huis, maar wat hier gebeurt is niet meer normaal.”