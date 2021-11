Huisarts schreeuwt om ander testbeleid: “Geef elke burger tien gratis zelftesten”

“Eind september kwam er van de professoren huisartsgeneeskunde een concreet voorstel om het test- en quarantainebeleid te veranderen, maar daar gebeurde niks mee”, aldus Johanns op Radio 1. “Ik heb zelf in september een poll gelanceerd in de gesloten Facebookgroep van huisartsen om te vragen wie er nog achter het testbeleid stond, en dat bleek niemand te zijn. Dat was echt honderd procent, op honderden stemmen.”

Hoe werkt zo’n zelftest? Wij tonen hoe je het doet:

De huisarts vindt het “schrijnend” dat er niet geluisterd wordt naar zoveel “hoogopgeleide mensen, artsen die wetenschappelijk geschoold zijn”. Mensen ook die “voltijds en dagdagelijks met patiënten bezig zijn, die continu de vinger aan de pols houden en waarschijnlijk veel betere en bredere voorspellingen kunnen doen dan eender welk model”, schrijft ze op Twitter.

“Dit test- en quarantainebeleid gaat geen vierde golf voorkomen”, voorspelden de huisartsen volgens Johanns in september al. “Toch wilde de overheid maar blijven testen. ‘We schakelen dan de apothekers in om jullie te ontlasten’, klonk het, maar dat was toen ook al niet de essentie van de zaak. De essentie was: dit kost gewoon heel veel geld en we zijn de middelen helemaal fout aan het gebruiken.”

Johanns pleit voor een vereenvoudiging van de quarantaineregels - “laat de arts desnoods beslissen” - én zeker voor het stoppen met het massaal PCR-testen. In haar praktijk is de positiviteitsratio inmiddels gestegen naar 50 procent. “Dat is niet meer behapbaar voor contacttracing, zij kunnen niet volgen.” Op Twitter vat ze het zo samen: “Contacttracing doet procentueel NIETS meer, maar kost bakken geld”.

De huisarts vindt dat de focus moet liggen op het belangrijkste en dat is voor haar de bescherming van de kwetsbaren. “Stuur tien zelftesten naar elke burger met een heel duidelijke, heldere handleiding hoe je dat moet doen, en met een blaadje met de infolijnen die bereikbaar moeten zijn, ook in het weekend.” In de folder moet de overheid bovendien nog eens heel duidelijk de symptomen van corona uitleggen. “Er komen nog altijd mensen bij mij die zeggen: ‘Ik heb geen koorts en ik heb nog mijn smaak, dus het zal wel geen corona zijn, dokter’. We zijn twee jaar verder... Ik denk dat we dan de bal hebben misgeslagen in de communicatie.”