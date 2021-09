Huisarts Marc Thienpont klopte zestien uur per dag, zijn dochter Alexandra nog twaalf: “En toch is het leven van een dokter jachtiger geworden”

Opruimen van 160.000 ton afval na overstro­min­gen in Luik van start gegaan

17:54 In Wandre is deze week gestart met het opruimen van duizenden tonnen afval die afkomstig zijn van de overstromingen in de Luikse regio. De Waalse afvalstoffenmaatschappij Spaque ruimde er het Wérihet-terrein op, waar kort na de ramp alle afval werd verzameld.