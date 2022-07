Huis wordt iets goedkoper: check hier de gemiddelde prijs in jouw provincie. Komt er nu echt afkoeling op vastgoedmarkt?

De jarenlang oververhitte vastgoedmarkt in ons land is eindelijk aan het afkoelen. Lichtjes. De eerste voorzichtige signalen daarvan waren er al in maart. Die maand noteerden de notarissen 3,5% minder verkopen. Die trend heeft zich in de drie maanden daarop voortgezet. Van april tot en met juni waren er 5,7% minder transacties dan in dezelfde periode van vorig jaar, zo blijkt uit de Vastgoedbarometer van de Federatie van het Notariaat (Fednot). Maar vooral vorige maand was het opvallend minder druk op de Belgische vastgoedmarkt, met liefst 12,7% minder verkopen dan in juni 2021. Genoeg om van een afkoeling van de vraag te spreken.

Over de hele eerste jaarhelft gezien is de daling van de vastgoedactiviteit met 1,8% al bij al nog beperkt, aldus notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. “Het is wel al lang geleden dat het aantal transacties er in alle regio’s op achteruit ging. Enkel bij de eerste ‘coronalockdown’ vanaf maart 2020, toen er ook geen huisbezichtigingen mogelijk waren, zagen we de activiteit overal dalen.”

De notarissen komen ook met een plausibele verklaring: “Het is niet onlogisch dat kopers op de rem gaan staan: de rentevoeten zitten in de lift, de energieprijzen swingen de pan uit en er heerst veel onzekerheid over hoe onze economie in de komende maanden zal evolueren.”

Gemiddelde prijs woonhuis in Vlaanderen: 339.994 euro

Minder vraag, dat leidt sowieso tot meer gematigde prijzen. Ook die kentering lijkt nu ingezet. Eindelijk, zo zal menig huizenjager vinden. Al moet wie momenteel naarstig op zoek is naar een huis nog niet meteen een vreugdedansjes inzetten. Over de hele eerste jaarhelft gezien werd een woonhuis in ons land nog gemiddeld 6,3% duurder in vergelijking met wat in 2021 werd betaald. “Dat is nog steeds een stijging, maar als je rekening houdt met de inflatie, die voor vastgoed in de eerste 6 maanden 7,7% bedroeg, daalde de gemiddelde reële prijs”, aldus van Opstal.

2.705 euro goedkoper

Ingezoemd op de voorbije 3 maanden ging ook de nominale verkoopprijs van een huis ietsje naar beneden, gemiddeld met 3.282 euro (-1,04%). Een huis in België kost nu gemiddeld 312.719 euro. In Vlaanderen was die daling met 2.705 euro (-0,8%) beperkter. Daar betaal je voor een huis nu gemiddeld net geen 340.000 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Woonhuis echt goedkoper?

Volledig scherm Illustratiebeeld © Photo News De prijsdalingen blijven vooralsnog dus erg beperkt. Beperkter ook dan de prijsdaling die er al eind vorig jaar was, toen van 1,7% in Vlaanderen. Die daling werd een kwartaal later wel ruimschoots gecompenseerd. Gezien het huidige economische klimaat is nu mogelijk wel een langdurige stagnering of zelfs daling van de prijzen ingezet.

Vraag is wel of kandidaat-kopers met deze afkoelende prijzen ook werkelijk beter af zijn, nu tegelijk de rentevoeten voor woonleningen pijlsnel de hoogte ingaan. Allerminst, zo leert een rekenvoorbeeld. Wie vandaag 200.000 euro leent op 20 jaar aan een vaste actuele rentevoet van 2,79% lost maandelijks 1.084 euro af. Begin dit jaar was dit (bij een rentevoet van 1,40%) nog maar 955 euro per maand. Over de hele looptijd moet nu al 31.000 euro méér worden afbetaald. En de verwachting is dat de rentevoeten nog verder zullen oplopen.

Quote Vele jongeren springen nu nog snel op de boot om verdere renteverho­gin­gen te vermijden. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder Fednot

Gemiddelde leeftijd kopers daalt

Dat is natuurlijk ook kandidaat-kopers die een aanzienlijk bedrag moeten lenen niet ontgaan. Het aantal kopers van 30 jaar en jonger nam dit jaar opvallend toe, zo blijkt nog uit de Vastgoedbarometer. De gemiddelde leeftijd van een koper bedraagt nu 39 jaar. Maar bijna een op drie is 30 jaar of jonger. Notaris van Opstal: “Jonge kopers waren de afgelopen maanden al opvallend actief op de markt, vooral in Oost-Vlaanderen, Limburg en Antwerpen. Jongeren verwachten een verdere stijging van de rentevoeten. Velen springen nu nog snel op de boot om verdere verhogingen te vermijden.” Het aandeel kopers van 51 tot 65 jaar oud daalde dan weer in vergelijking met 2021, tot minder dan 1 op 6.

Gemiddelde prijs appartement in Vlaanderen: 267.482 euro

Nu minder massaal tegen mekaar wordt opgeboden, lijkt dus ook prijsmatig een afkoeling van de vastgoedmarkt ingezet. Tenminste, voor wat de huizenmarkt betreft. De lichte prijsdaling geldt niet voor appartementen. Die werden (met uitzondering van West-Vlaanderen) de voorbije 3 maanden overal nog duurder. Gemiddeld kwam er 4.567 euro bij (+1,7%). Een appartement in Vlaanderen kost nu gemiddeld 267.482 euro.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Begin juni was al duidelijk dat er opnieuw meer vastgoed wordt verkocht: