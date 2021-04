Huis Dutroux in Marcinelle wordt na sloop herdenkingstuin

Laagste aantal werkzoeken­den sinds begin van coronacri­sis

7:49 Het aantal werkzoekenden is in maart gezakt naar het laagste peil sinds het begin van de coronacrisis, meldt Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Er zijn nu 183.207 mensen op zoek naar een job. Dat is 3,2% minder dan een maand eerder. "Er zijn minder werkzoekenden dan in mei en juni, maanden waarin we traditioneel heel lage cijfers halen", reageert arbeidseconoom Stijn Baert (UGent).