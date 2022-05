Huidige regeringspartijen zijn zelf verantwoordelijk voor knoeiboel in stikstofdossier: “Plots zijn wij piekbelasters”

Of hij eens in zijn brievenbus kon kijken? Luc Huyghe (58) uit Maldegem herinnert zich het telefoongesprek dat hij begin april had met een transitiemanager van de Vlaamse overheid nog levendig. Het was de dag waarop de hemel op zijn hoofd viel. “Ik ging kijken, maar er zat niets in. De dag nadien wel. Het was een brief met de melding dat we ‘code rood’ kregen. Hierdoor moeten we in 2025 sluiten”, vertelt hij.