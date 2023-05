Hugo praat voor het eerst over het grote verdriet om zijn Nicole: “Al haar spulletjes staan er nog. Haar oorbelletjes, haar potjes, ik kan er niks van wegdoen”

Op haar nachtkastje liggen nog altijd haar oorbellen, in de wasmand steken nog altijd haar kleren en in de gang staan nog altijd haar pantoffels. Nergens voelt Hugo Sigal (75) zijn Nicole (76) dichterbij dan thuis. Maar met de trap heeft hij het moeilijk: “Ik kan niet naar die twaalfde trede kijken zonder dat ik haar zie liggen.” Voor het eerst praat Hugo over het immense verdriet om zijn Colleke. Over het grote lege huis. Over zijn dromen over Nicole. Over het gemis.